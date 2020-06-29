برشلونة يواجه أتليتكو مدريد في لقاء الفرصة الأخيرة

يخوض برشلونة اختبارا مصيريا في سعيه الى وقف نزيف النقاط، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وسيكون برشلونة مطالبا بتفادي خسارة النقاط، وهذه المرة على أرضه أمام أتلتيكو الذي استعاد عافيته بعد تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو، وحقق أربع انتصارات متتالية انتزع بها المركز الثالث من إشبيلية.



