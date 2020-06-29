زيدان يكشف تفاصيل الفوز على إسبانيول

أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، سعادته بفوز فريقه على إسبانيول (1-0)، أمس االأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، كما تغنى بكريم بنزيما، الذي صنع هدف الانتصار للريال.





وقال زيدان في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "إسبانيول هو الأخير في جدول الترتيب، لكن كان علينا أن نقاتل".





وتابع: "لعبوا مباراة رائعة، لكننا انتصرنا، وهو الشيء المهم.. إسبانيول دافع بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، ونحن كنا أفضل بدنيا في الثاني".









وعن مهاجمه بنزيما، الذي صنع هدف الفوز للريال بطريقة رائعة، بعدما مرر الكرة بكعب قدمه في وضعية صعبة، لتستقر أمام البرازيلي كاسيميرو، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة، قال زيدان: "بنزيما؟ لست متفاجئا بأي شيء يفعله، إنه لاعب مخترع.. يخترع أشياء على أرض الملعب، والتمريرة بالكعب رائعة، يمكن أن تكون أحد أفضل اللمسات في البطولة.. كريم يتحسن كل عام لأنه يعتني بنفسه".





ويقدم كريم بنزيما مستويات رائعة هذا الموسم، حيث ساهمت تمريراته الحاسمة وأهدافه، بشكل كبير في اعتلاء الريال صدارة الدوري الإسباني.



