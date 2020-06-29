تحركات جديدة في أسعار الذهب المحلي اليوم الاثنين 29-6-2020

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر

عاودت أسعار الذهب تراجعها خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بقيمة جنيهين للعيار الواحد حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 794 جنيها مقارنة بسعر 796 خلال منتصف التعاملات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي بعد انقضاء إجازة البورصة العالمية للذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 سعر الذهب الآن في مصر 

عيار ١٨ : 680.50
عيار ٢١ : 794
عيار ٢٤ : 907.40
الجنيه الذهب : 6352
السعر العالمي : 1770

 سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الظهيرة

عيار ١٨ : 682.25
عيار ٢١ : 796
عيار ٢٤ : 909.70
الجنيه الذهب : 6368
السعر العالمي : 1772

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا
السعر العالمي : 1763 دولار

 الذهب العالمي

ارتفعت عقود الذهب للتسليم في شهر أغسطس1.5%؛ لتصل إلى 1779 دولارا للأونصة، وبذلك تسجل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

ومنذ بداية العام حتى الآن ارتفعت أسعار المعدن النفيس 13 %  لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2012. وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش بلوغ سعر الذهب 3000 دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

 

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