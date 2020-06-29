تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 12.3% خلال مايو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال مايو الماضي  بنسبة 12.3 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.


كان المحللون يتوقعوون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 11.6 في المئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 7ر13 في المئة سنويا في أبريل الماضي.


وبحسب "الألمانية" في الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا شهريا بنسبة 1ر2 في المئة خلال مايو الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بما يفوق تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 4ر5 في المئة شهريا خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 4ر5 في المئة شهريا خلال أبريل الماضي، وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجع المبيعات بنسبة 6ر9 في المئة شهريا خلال أبريل الماضي.


يذكر أن أبريل الماضي كان قد شهد ذروة إجراءات الإغلاق الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في اليابان، في حين كانت الحكومة قد بدأت تخفيف إجراءات الإغلاق خلال مايو الماضي.

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