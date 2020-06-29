قطر تسجل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الاثنين، 693 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 750 إصابة أمس الأحد و879 إصابة السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الرابع من مايو عندما تم تسجيل 640 إصابة.

 

وكشفت وزارة الصحة القطرية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 95106، منها 14823 حالة نشطة، بما فيها 203 مرضى في العناية المركزة.

 

وكانت حصيلة ضحايا الجائحة في قطر، ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ثلاث حالات وفاة جديدة، وبلغت 113 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، أنه تم تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 16328 حالة، مشيرة إلى رصد 1153 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى 77225 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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