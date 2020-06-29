كنائس إسنا بالأقصر تدق أجراسها.. و"الأوقاف" تشارك فرحة الصلاة "صور"

قدم مدير إدارة أوقاف مدينة إسنا الشيخ، حسن الأمير أحمد، وعدد من المسلمين التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عودة افتتاح الكنائس.





وقام بتوزيع الكمامات ورش الكحل على المترددين للصلاة أمام الكنيسة، بمشاركة أعضاء مبادرة "بنات تتحدى كورونا" و"أيد في إيد في حب مصر" بقيادة أمل السائح، وذلك بحضور رجال الدين المسيحي القمص "متاؤس زخاري" والقس" حزقيال عبد النور" و"القس بيشوي شنودة"، وذلك للتأكيد على روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن الواحد.





وأعرب الشيخ حسن الأمير أحمد، مدير إدارة أوقاف إسنا، عن سعادته بمشاركته أقباط مدينة إسنا في الفرحه في عيدهم لافتتاح كنائسهم للصلاة وأن هذه هي سماحه الدين الإسلامي والمعاملة بين طوائف الشعب الواحد التي ينص عليها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية متمنيًا من الله رفع البلاء وأن تعود مصرنا لسابق هعدها وكامل طاقات شبابها متمنيًا من الله عودة النشاط السياحي قريبًا بأذن الله.





فيما قالت أمل محمد السايح، مؤسسة مبادرة "بنات تتحدى كورونا": إن الجميع يشعرون بالسعادة بعد فتح الكنائس من جديد بهذا المشهد الجميل، قائلة، نتمنى أن يستمر الوعى بين المواطنين لعدم تفشى الفيروس كورونا، وتقل الأعداد خلال الفترة المقبلة وتنتهى أزمة كورونا على خير كما قدمت الشكر لكافة رجال الأوقاف والكنيسة.





وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأثنين، وسط فرحة عارمة من أقباط مدينة إسنا مع دق أجراس الكنائس، لإنطلاق صلاة القداس الالهي ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات أحترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى إتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، ولقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر أولى قداستها من كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



