كنائس إسنا بالأقصر تدق أجراسها.. و"الأوقاف" تشارك فرحة الصلاة "صور"
الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:31 م
طاهر الحساني
قدم مدير إدارة أوقاف مدينة إسنا الشيخ، حسن الأمير أحمد، وعدد من المسلمين التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عودة افتتاح الكنائس.
وقام بتوزيع الكمامات ورش الكحل على المترددين للصلاة أمام الكنيسة، بمشاركة أعضاء مبادرة "بنات تتحدى كورونا" و"أيد في إيد في حب مصر" بقيادة أمل السائح، وذلك بحضور رجال الدين المسيحي القمص "متاؤس زخاري" والقس" حزقيال عبد النور" و"القس بيشوي شنودة"، وذلك للتأكيد على روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن الواحد.
وأعرب الشيخ حسن الأمير أحمد، مدير إدارة أوقاف إسنا، عن سعادته بمشاركته أقباط مدينة إسنا في الفرحه في عيدهم لافتتاح كنائسهم للصلاة وأن هذه هي سماحه الدين الإسلامي والمعاملة بين طوائف الشعب الواحد التي ينص عليها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية متمنيًا من الله رفع البلاء وأن تعود مصرنا لسابق هعدها وكامل طاقات شبابها متمنيًا من الله عودة النشاط السياحي قريبًا بأذن الله.
فيما قالت أمل محمد السايح، مؤسسة مبادرة "بنات تتحدى كورونا": إن الجميع يشعرون بالسعادة بعد فتح الكنائس من جديد بهذا المشهد الجميل، قائلة، نتمنى أن يستمر الوعى بين المواطنين لعدم تفشى الفيروس كورونا، وتقل الأعداد خلال الفترة المقبلة وتنتهى أزمة كورونا على خير كما قدمت الشكر لكافة رجال الأوقاف والكنيسة.
وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأثنين، وسط فرحة عارمة من أقباط مدينة إسنا مع دق أجراس الكنائس، لإنطلاق صلاة القداس الالهي ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات أحترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى إتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، ولقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر أولى قداستها من كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.