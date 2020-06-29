في عهد السيسي.. إنشاء مستشفى إسنا ينقذ الصعايدة من كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
طاهر الحساني
مرت 6 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية، حيث شهدت فترة توليه الحكم العديد من الانجازات الملموسة على أرض الواقع، والتي أثبتت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات.

وحظي صعيد مصر باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تنمية الصعيد، لتحصل محافظة الأقصر على نصيب الأسد في تطوير القطاع الصحي بعد سنوات عديدة من المعاناة التي شهدها الأهالي.

ومن بين انجازات القطاع الصحي في محافظة الأقصر، انشاء مستشفى اسنا، والتي كانت سببًا في انقاذ أرواح الكثيرين من أبناء المحافظة بل والمحافظات المجاورة لها، عندما حلت جائحة كورونا على العالم وتفشي الوباء، لتكون من بين أولى المستشفيات على مستوى الجمهورية المجهزة لعزل مصابي كوفيد 19.

وفتحت مستشفى اسنا التخصصي أبوابها أمام المواطنين ديسمبر من العام الماضي، لخدمة 450 ألف مواطن من أهالي اسنا، حيث تم انشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.
تتكون مستشفى اسنا التخصصي من " مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، كما تشمل كافة التخصصات الطبية.
و تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفى بلغت 475 مليون جنيه، حيث تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016، وتم إجراء اختبارات لجميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات بالكامل، والتأكيد على توفير سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواى فاى" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي.

ولم تمر أشهر قليلة، حتى اجتاح وباء كورونا العالم بأثره ليتم تحويل مستشفى اسنا التخصصي إلى مستشفى لعزل المصابين بالفيروس، الأمر الذي ساهم في انحصار الوباء بمحافظة الأقصر، خاصة مع نجاح المستشفى تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية بوصولها إلى اجمالي 803 حالة تعافي حتى الآن منذ قرار تحويلها إلى مستشفى عزل، بجانب إجراء 15 عملية ولادة قيصرية بنجاح.

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