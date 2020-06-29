علي جبر يمدد عقده مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:18 م
علي جبر
علي جبر
علي نبوي
في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز والحفاظ على نجوم الفريق والقوام الأساسي، مدد النادي تعاقده مع المدافع علي جبر، لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه في صفوف بيراميدز حتى عام ٢٠٢٤، بعدما كان عقده السابق ينتهي في عام ٢٠٢٢.

ووقع علي جبر عقده الجديد مع بيراميدز في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسي في صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي أن علي جبر كان عقده القديم ينتهي عام ٢٠٢٢ ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا في النادي حتى عام ٢٠٢٤، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذي وقع مؤخرا على عقده الجديد والذي يستمر بموجبه لعام ٢٠٢٤، في إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.

ويعتبر علي جبر من أهم العناصر الأساسية في صفوف بيراميدز، حيث شارك مع الفريق في ١١ مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي وسجل هدفا، كما شارك في ٨ مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك، بجانب مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

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