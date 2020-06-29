أول رد من إدارة بيراميدز على أزمة الـ10 ملايين بين أحمد الشناوي والزمالك

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور حصل على وعد من أحد مسؤولي بيراميدز بحل أزمة أحمد الشناوي حارس الزمالك الأسبق وبيراميدز الحالي خلال الفترة المقبلة.





أزمة الـ10 ملايين بين أحمد الشناوي والزمالك





وكلف مرتضى منصور رئيس الزمالك لجنة للمتابعة مع إدارة نادي بيراميدز لحل أزمة الحارس الدولي أحمد الشناوي، بعد أن حصل الأبيض على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية النادي في الحصول على 10 ملايين جنيه من الاعب.





وحصل أحمد الشناوي على الـ10 ملايين من إدراة الزمالك عند التجديد في موسم 2018 ولكن الاعب وافق بعدها على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي تحرك مسئولوا الأبيض لرد المبلغ.





من جانبه كشفت مصادر صحفية عن تلقي مرتضى منصور رئيس الزمالك اتصالات من إدارة بيراميدز، ووعدوه بالتوصل لاتفاق وحل أزمة أزمة الـ10 ملايين مع أحمد الشناوي.





وفي سياق آخر استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إخضاع جميع اللاعبين لتحليل فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اكتشاف إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، خاصة أنه كان مخالطا لعدد من اللاعبين داخل الفريق قبلها بأيام قليلة.