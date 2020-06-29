مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.04% في ختام تعاملات اليوم









أنهي سوق البحرين المالي،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.71 نقطة، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين اليوم، 2.9 مليون سهم بقيمة 275.4 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.8% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52%، مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.