تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:11 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% خاسراً 25.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5144.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسراً 36.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5620.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى  بنسبة 0.13% خاسراً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4205.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى  50 بنسبة 0.1% رابحاً 4.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 98.7 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 5267 صفقة.


 وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.44%، 0.31%، على التوالي.
 

وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 3.65%، يليه سهم شركة الصالحية العقارية بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.74% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.85%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

فيفا يعاقب النجم الساحلي بسبب شكوى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول رد من إدارة بيراميدز على أزمة الـ10 ملايين بين أحمد الشناوي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأثنين

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

بورصة الكويت .. تراجع جماعي لكل المؤشرات بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

02:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

02:39 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن