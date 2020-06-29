تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% خاسراً 25.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5144.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسراً 36.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5620.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسراً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4205.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.1% رابحاً 4.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 98.7 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 5267 صفقة.









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.44%، 0.31%، على التوالي.





وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 3.65%، يليه سهم شركة الصالحية العقارية بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.74% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.85%.