سمر مرسي ضيف شرف فيلم "موسى"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:10 م
سمر مرسي
سمر مرسي
أحمد رمضان متولي

تظهر الفنانة سمر مرسي ضيف شرف في فيلم موسى للمخرج بيتر ميمى، حيث انتهت من تصوير دورها بعدما استأنف طاقم العمل التصوير بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الانشغال بالأعمال الدرامية في رمضان.

 

فيلم موسى ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة ، الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمى ، بطولة إياد نصار ، كريم محمود عبد العزيز ، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى ، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى.

 

ويذكر أن أخر أعمال سمر مرسي كانت مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وحقق دورها نجاح كبير.

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