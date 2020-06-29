بعد إعلان السيسي تدشينه.. 8 معلومات عن موقع رئاسة الجمهورية

خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية على رأسها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة، قرر الرئيس بعد الفتاح السيسي تدشين الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.





يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم المشروعات القومية بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، والدكتور علي عبد العال، وكذلك شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطرريك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موقع رئاسة الجمهورية الذي أعلن الرئيس السيسي تدشينه:





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