بعد إعلان السيسي تدشينه.. 8 معلومات عن موقع رئاسة الجمهورية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:24 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية على رأسها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة، قرر الرئيس بعد الفتاح السيسي تدشين الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم المشروعات القومية بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، والدكتور علي عبد العال، وكذلك شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطرريك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موقع رئاسة الجمهورية الذي أعلن الرئيس السيسي تدشينه:

- الدخول إلى الموقع عبر هذا الرابط

- بناء الموقع استغرق 18 شهرًا، وهو وقت ليس بقليل، لكنه استغرق جهدًا ضخمًا لتجميع وفهرسة المواد العلمية الإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة

- هدف الموقع الاطلاع على ما يحدث فى مصر ونشر كافة ما تقوم به الدولة عليه.

- الموقع سيكون جسر التواصل بين الحكومة والشعب ولتلقي المعلومات الصحيحة، وللحد من انتشار الشائعات، ويضاف على ذلك تدوين وتأريخ كل الأحداث والإنجازات التي تمر بها البلاد في السنوات 6 الأخيرة.

- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقع رئاسة الجمهورية، قدم عرض بالمعلومات عن كافة تفاصيل الموقع بداية من بيانات الرئيس السيسي حتى أخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة الداخلية والخارجية وكلمات الرئيس والبرقيات والزيارات الخارجية.

- موقع الرئاسة ينقسم لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية.

- الموقع يشمل جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.

- الموقع يستهدف كل من هو مهتم بالشأن المصري في كل دول العالم، باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية، وسيكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والباحثين المهتمين بالقضايا المصرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الاهتمام باستمرار التواصل بين الشعب ومؤسسات الدولة وذلك من أجل تحقيق مطالبهم، وإيصال المعلومات الصحيحة لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع رئاسة الجمهورية رابط بوابة الفجر المشروعات الشعب السيسي الحكومة

أخبار تهمك

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من إدارة بيراميدز على أزمة الـ10 ملايين بين أحمد الشناوي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 43 دقيقة

فيفا يعاقب النجم الساحلي بسبب شكوى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئاسة: تحركات السيسي الخارجية تخدم المصالح القومية العليا لمصر

الرئاسة: مصر تعد قبلة مشجعة للبيلاروسيين

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. معلومات عن مطار سفنكس الدولي

عاجل.. السيسي يعلن تدشين موقع رئاسة الجمهورية

السيسي: لولا تحمل الشعب للإصلاح لما حققنا إنجازات يشهد لها العالم

رابط مباشر.. كيفية الدخول لموقع "رئاسة الجمهورية" الذي دشنه السيسي اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

02:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

02:39 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن