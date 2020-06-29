جامعة القاهرة تناقش الترتيبات النهائية لإجراء الإمتحانات التحريرية

ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية والدراسات العليا، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المجلس، إلى فتح باب قبول الاعتذارات للطلاب عن الإمتحانات على مواقع الكليات وتأجيلها للدور الثاني في سبتمبر المقبل لمن يرغب في التأجيل، ولا يعد الاعتذار عن حضور الامتحانات رسوبا مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة، ويجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب للكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء الامتحانات في جميع المواد المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني.

أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا. ونظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية والدراسات العليا من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.





وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى للجامعات، من المقرر أن تبدأ الامتحانات ما بين ١٠ إلى ٢٣ من يوليو المقبل حسب كل كلية وتنتهي في الفترة من ١٥ أغسطس إلى ٢٥ أغسطس من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠، وذلك حسب ظروف كل كلية. مع التأكيد علي إعلان جداول الامتحانات لكل كلية على حدة وأرقام الجلوس قبل بداية امتحانات الكلية بعشرة أيام، بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين وتسكينهم قبل انعقاد امتحانات كل كلية بيومين، ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن.





وأكد رئيس الجامعة، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والاساتذة والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث إرتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات، واجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة كافة المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.





وشدد رئيس الجامعة علي توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلي جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.



