تضامن الإسكندرية: تعويضات لأسر ضحايا ومصابي حريق المستشفى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بدء عمل بحث اجتماعي لأسر ضحايا ومصابي حريق مستشفى خاص في منطقة محمد نجيب شرق المحافظة، لصرف التعويضات اللازمة لهم.





وقالت المديرية، في بيان إعلامي اليوم الاثنين: إنه فور ورود إشارة من غرفة عمليات المحافظة تفيد بوجود حريق بالمستشفى، تم إصدار توجيهات بالانتقال الفوري لفريق الإغاثة بإدارة المنتزة الاجتماعية بقيادة مديرة الإدارة إلى موقع الحادث؛ للمعاينة وحصر الحالات المتضررة لتقديم المساعدات العاجلة والفورية للأسر المتضررة.





وأضافت أنه من خلال المعاينة تبين أن المستشفى بها قسم لعزل حالات كورونا، وهو الذي حدث فيه الحريق

وأسفر عن وفاة 7 حالات وإصابة 7 آخرين، من مصابي بكورونا، إثر الحريق.





ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البدراوي بسموحة، وتم عمل محضر شرطة من خلال قسم المنتزة أول، وأنه جارٍ عمل الأبحاث الاجتماعية للحالات المتضررة وأسر الوفيات لصرف التعويضات.





ونوهت بانه تم التنبيه على جميع الحالات بسرعة إحضار محضر الشرطة وتقرير المستشفى وجميع المستندات الخاصة بكل حالة لسرعة انهاء إجراءات الصرف.





واستيقظت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، على حادث مأساوي بنشوب حريق في تمام الساعة الخامسة ونصف فجرًا داخل غرفة عناية مركزة في مستشفى خاص في منطقة محمد نجيب شرق المحافظة، قد خصصت للعزل من مصابي فيروس كورونا المستجد.





وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر، نائبة المحافظ، على الفور لمستشفى البدراوي الخاصة بمنطقة سيدي بشر بشارع محمد نجيب، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع بها صباح اليوم نتيجة ماس كهربائي، والذي أسفر عن مصرع 7 مرضى نتيجة اختناقهم، وإصابة 9 أشخاص آخرين.





وكانت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تلقت صباح باكر اليوم بلاغا بنشوب حريق هائل بأحد المستشفيات الخاصة، وعلى الفور كلف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية بالانتقال لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ونقل المرضى للمستشفيات الأخرى لتلقيهم العلاج اللازم.



