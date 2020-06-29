مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.21% في ختام التعاملات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:07 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.21% خاسراً 4.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2080.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.7 مليون سهم محققة ما قيمته 190.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2737 صفقة لعدد 34 سهماً


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.21%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.

 
وقفز 11 سهماً بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.31%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 47.2 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.80%

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