وكيل "تعليم" الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الاثنين، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمحافظة الفيوم، بحضور أعضاء المركز واللجنة الثلاثية؛ للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة حتى وصولها للجان الامتحانية.





وتابع وكيل تعليم الفيوم، تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد على البلاد.





وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة الي اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.





كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر إلى فريق العمل بالمركز وكذلك رجال الأمن، للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة.



