وكيل "تعليم" الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة
الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:09 م
ريهام على
تفقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الاثنين، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمحافظة الفيوم، بحضور أعضاء المركز واللجنة الثلاثية؛ للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة حتى وصولها للجان الامتحانية.
وتابع وكيل تعليم الفيوم، تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد على البلاد.
وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة الي اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.
كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر إلى فريق العمل بالمركز وكذلك رجال الأمن، للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا