بعد نجاحه في "الفتوة".. حجاج كامل ينتظر طرح "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:06 م
حجاج كامل وياسر جلال
حجاج كامل وياسر جلال
الفجر الفني

ينتظر الفنان القدير حجاج كامل، طرح أحدث أفلامه السينمائية أمام النجم كريم عبدالعزيز، وهو "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومن المقرر عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى المقبل؟

 

وأعرب حجاج كامل في تصريحات لـ"الفجر الفني" عن سعادته بالمشاركة في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبدالعزيز والنجمة دينا الشربيني، مؤكدًا أن دوره يحمل الكثير من المفاجآت داخل الفيلم.

 

وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

 

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.

 

يذكر أن حجاج كامل كانت بدايته في الوسط الفني منذ عام 2004، وشارك في عدد كبير من المسلسلات والأفلام المميزة، منها: "عزيز على القلب"، "الإمام الشافعي"، "قلب ميت"، "بره الدنيا"، "الدالي"، "في إيد أمينة"، "اغتيال شمس"، "ميراث الريح"، "أفراح إبليس"، "سلسال الدم"، "وش تاني"، "الزيبق".

 

كما شارك في: "لمس أكتاف، قوت القلوب"، "العندليب"، وليالي الحلمية" ومن أشهر الأعمال السينمائية التي شارك فيها كان: "حلم العمر" أمام الفنان حمادة هلال، وكابتن هيما مع النجم تامر حسني، وحديد مع عمرو سعد، ودكان شحاتة مع المخرج خالد يوسف.

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