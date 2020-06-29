تسجّيل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، 582 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالتي وفاة؛ إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350.

ونقلت وكالة أنباء كونا، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، قوله: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف السند، أن حالات الإصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 54.81 في المائة و263 لغير الكويتيين بنسبة 45.19 في المائة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(136 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(115 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(88 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(85 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وفي وقت سابق، الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.