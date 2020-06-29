تسجّيل حالتي وفاة و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:05 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، 582 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالتي وفاة؛ إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 350.

 

ونقلت وكالة أنباء كونا، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، قوله: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

 

وأضاف السند، أن حالات الإصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 54.81 في المائة و263 لغير الكويتيين بنسبة 45.19 في المائة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(136 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(115 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(88 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(85 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

 

وفي وقت سابق، الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

 

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالات وفاة الكويت اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ يوم

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

رسائل نارية.. 14 تصريحًا من السيسي في ذكرى 30 يونيو

منذ أقل من ساعتين

فيفا يعاقب النجم الساحلي بسبب شكوى الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت توفر اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر

تراجع صادرات الكويت خلال فبراير الماضي

الكويت تعلن استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي غدا

الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

02:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

02:39 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن