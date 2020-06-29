البورصة تخسر 833 مليون جنيه بختام التعاملات وسط تباين بأداء المؤشرات

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات،وهبط المؤشر الرئيسي مضغوطااً بمبيعات المؤسسات العربية و الاجنبية و تقفيل نهاية العام المالى للصناديق مما دفع سهم التجارى الدولى لكسر مستوى الـ 65 جنيه و عودة معظم الأسهم القياديات لمستويات دعم ثانوية .









وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 833 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 10750 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة.









وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 770.5 مليون جنيه علي عدد266.4 مليون سهم عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منه 87 شركة وانخفض 70 شركة واستقر 27 شركة .



وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحو البيع مسجلة 83.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 6.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 79 مليون جنيه 4.4 مليون جنيه بنسب إستحواذ 90.7% و2.6% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 48% والأفراد علي نسبة 51.6 %.



