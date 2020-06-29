الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020 عبر منصة ثانوية دوت نت thanaweya (مراجعة المادة بالكامل)



نقدم لكم طلابنا الأعزاء رابط بوابة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلًا على طلاب على طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضة، وذلك لمعرفة كافة المراجعات النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020.





المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في التحضير لامتحان الاستاتيكا المقرر إقامته يوم الخميس القادم 2 يوليو 2020، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا طبقًا لجدول الامتحانات الذي أعلنته الوزارة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم منصة الكترونية جديدة يمكن للطلاب الدخول اليها والحصول على جميع المراجعات النهائية التي يريدونها، وأكدت أنه تم الانتهاء من رفع المراجعة النهائية الخاصة بمادة الاستاتيكا، ويمكن للطلاب الدخول الان والحصول عليها، وأشارت أن باقي المراجعات النهائية الخاصة بالمادة جاري تحمليها الان على المنصة وفي خلال ساعتان على الأكثر ستكون جميع المراجعات قد تم رفعها.





امتحان الاستاتيكا 3 ثانوي 2020 (نموذج الاجابة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بنشر نموذج اجابة خاص بمادة الاستاتيكا، وذلك بعد أن ينتهي الطلاب مباشرةً من الامتحان، كما سيتم رفع نموذج الاجابة من خلال منصة ثانوية نت التعليمية، ويمكنك تطبيق هذه الخطوات للحصول على المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا بنجاح:-





- قم بالدخول الى الموقع الرسمي لبوابة ثانوية نت ( اضغط هنا ).





- كتابة اسمك الثلاثي.





- ادخال كلمة المرور الخاص بك.





- سيظهر لك المراجعات النهائية لجميع المواد التعليمية الخاصة بالثانوية العامة.





- قم بالضغط على اللغة الانجليزية ستظهر لك مجموعة من الفيديوها تمكنك من مراجعة المادة بالكامل.



