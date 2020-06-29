الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020 عبر منصة ثانوية دوت نت thanaweya (مراجعة المادة بالكامل)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:02 م
المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا
المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020 عبر منصة ثانوية دوت نت thanaweya (مراجعة المادة بالكامل)

نقدم لكم طلابنا الأعزاء رابط بوابة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلًا على طلاب على طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضة، وذلك لمعرفة كافة المراجعات النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020.

المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020
بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في التحضير لامتحان الاستاتيكا المقرر إقامته يوم الخميس القادم 2 يوليو  2020، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا طبقًا لجدول الامتحانات الذي أعلنته الوزارة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم منصة الكترونية جديدة يمكن للطلاب الدخول اليها والحصول على جميع المراجعات النهائية التي يريدونها، وأكدت أنه تم الانتهاء من رفع المراجعة النهائية الخاصة بمادة الاستاتيكا، ويمكن للطلاب الدخول الان والحصول عليها، وأشارت أن باقي المراجعات النهائية الخاصة بالمادة جاري تحمليها الان على المنصة وفي خلال ساعتان على الأكثر ستكون جميع المراجعات قد تم رفعها.

امتحان الاستاتيكا 3 ثانوي 2020 (نموذج الاجابة)
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بنشر نموذج اجابة خاص بمادة الاستاتيكا، وذلك بعد أن ينتهي الطلاب مباشرةً من الامتحان، كما سيتم رفع نموذج الاجابة من خلال منصة ثانوية نت التعليمية، ويمكنك تطبيق هذه الخطوات للحصول على المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا بنجاح:-

- قم بالدخول الى الموقع الرسمي لبوابة ثانوية نت (اضغط هنا).

- كتابة اسمك الثلاثي.

- ادخال كلمة المرور الخاص بك.

- سيظهر لك المراجعات النهائية لجميع المواد التعليمية الخاصة بالثانوية العامة.

- قم بالضغط على اللغة الانجليزية ستظهر لك مجموعة من الفيديوها تمكنك من مراجعة المادة بالكامل.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2020 عبر منصة ثانوية دوت نت thanaweya (مراجعة المادة بالكامل)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصة ثانوية دوت نت المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا 3 ثانوي المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي الثانويه العامه 2020 الاستاتيكا thanaweya

أخبار تهمك

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعة

أول رد من إدارة بيراميدز على أزمة الـ10 ملايين بين أحمد الشناوي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

فيفا يعاقب النجم الساحلي بسبب شكوى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

حل نموذجي لـ"بوكليت" الوزارة.. إجابات امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2019 (صور)

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - الاختبار الأول)

الثانوية العامة 2020 المراجعة النهائية.. المحاضرة الـ 4 لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول)

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. أسئلة على قانون نيوتن الأول (محاضرة 3)

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية.. مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. حل أسئلة ومراجعة قانون نيوتن الأول والثاني

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. المحاضرة 5 حل أسئلة على قانون نيوتن الأول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

02:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

02:39 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن