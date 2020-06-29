ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية إلى 82 مليار دولار

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في مايو، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.









ووفقا لـ"رويترز"، قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في

(مايو) ارتفعت 6 في المائة، على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر أمس.









وجاء ذلك عقب هبوط 4.3 في المائة، في (أبريل)، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ (مارس) 2019.









ويتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة، التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع، لكن التعافي ليس متوازنا وما زال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالم.









وقال تشو هونج كبير مسؤولي الإحصائيين في المكتب في البيان إنه رغم النمو، الذي سجلته البلاد الشهر الماضي، فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب مزيدا من المتابعة

وتأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في الشهر ذاته، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبا لم يكتب له الدوام في (أبريل).









وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 في المائة، عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.









ولقي نمو أرباح (مايو) دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.









وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الرئيسة في الصين 19.3 في المائة، على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أمس.









ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد وصل إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار) إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين (يناير) (مايو) من العام الجاري.









وأظهرت البيانات أن انكماش الأرباح تقلص من انخفاض 27.4 في المائة، في الأربعة أشهر الأولى، وخلال الخمسة أشهر الأولى، حققت الأرباح في عشرة من بين 41 قطاعا صناعيا تم مسحها نموا على أساس سنوي، بينما شهد 30 قطاعا تراجعا في الأرباح، وفقا للمصلحة.