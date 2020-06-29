بعد رئيس الجمهورية لـ"الإختيار".. العوضي: "خلاص كده مش عاوز حاجة"





شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بمقطع فيديو جديد من خطاب السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور واالفيديوهات "إنستجرام".وذكر السيد الرئيس علدالفتاح السيسي، مسلسل "الأختيار"، خلال خطابه الآخير حيث قال: "ربنا المستعان بس مش المستعان بتاعت الأختيار".وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا: "طيب انا كده مش عاوز حاجه تاني خلاص الله المستعان".مسلسل "الأختيار"، تدور أحداثة في إطار وطني حول قصة الشهيد أحمد صابر منسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أمير كرارة وسارة عادل ودينا فؤاد، إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان محمد امام وآس ياسين.