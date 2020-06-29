الأقصر تستعد لفتح 4 مناطق أثرية مطلع الشهر المقبل "تعرف عليهم"

تستعد وزارة السياحة والآثار، لفتح عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، مطلع الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ قرار الإغلاق لتعرض العالم لجائحة كورونا.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في وقت سابق، أنه من المقرر فتح 4 مناطق أثرية بمحافظة الأقصر، تتضمن " الدير البحري ومقابر وادي الملوك بمدينة القرنة بالبر الغربي من المحافظة، ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر من الناحية الشرقية للمحافظة.





وأشار مصدر مسئول بقطاع آثار الأقصر، إلى أنه يجري في الوقت الحالي، استعدادًا لافتتاح المناطق المشار إليها سابقًا، أعمال تطهير وتعقيم مكثفة بشكل دوري، بجانب التجهيز لتركيب بوابات تعقيم لمرور الزائرين من خلالها عند الدخول.





ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان عن عدة ضوابط وإجراءات خاصة بالزائرين عند الدخول والتي تضمن تنظيم عملية الدخول واتخاذ اجراءات الوقاية كالحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، وارتداء الكمامات الواقية، كإجراءات احترازية.



