الأقصر تستعد لفتح 4 مناطق أثرية مطلع الشهر المقبل "تعرف عليهم"
الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:49 م
طاهر الحساني
تستعد وزارة السياحة والآثار، لفتح عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، مطلع الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ قرار الإغلاق لتعرض العالم لجائحة كورونا.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في وقت سابق، أنه من المقرر فتح 4 مناطق أثرية بمحافظة الأقصر، تتضمن " الدير البحري ومقابر وادي الملوك بمدينة القرنة بالبر الغربي من المحافظة، ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر من الناحية الشرقية للمحافظة.
وأشار مصدر مسئول بقطاع آثار الأقصر، إلى أنه يجري في الوقت الحالي، استعدادًا لافتتاح المناطق المشار إليها سابقًا، أعمال تطهير وتعقيم مكثفة بشكل دوري، بجانب التجهيز لتركيب بوابات تعقيم لمرور الزائرين من خلالها عند الدخول.
ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان عن عدة ضوابط وإجراءات خاصة بالزائرين عند الدخول والتي تضمن تنظيم عملية الدخول واتخاذ اجراءات الوقاية كالحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، وارتداء الكمامات الواقية، كإجراءات احترازية.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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