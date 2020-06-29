فيفا يعاقب النجم الساحلي بسبب شكوى الأهلي

تحدثت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم الأحد عن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لنادي النجم الساحلي التونسي، بسبب شكوى الأهلي في قضية اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.





عقوبات فيفا ضد النجم الساحلي





وذكر موقع راديو "IFM"، أن إدارة النجم الرياضي الساحلي تلقت إخطاراً من لجنة فض المنازعات التابعة لـ"فيفا"، يقضي بمنع الفريق من المشاركة في سوق الانتقالات لثلاث فترات، حتى سداد مستحقات الفريق لمهاجمه الفنزويلي داروين جونزاليس والمقدرة بـ200 ألف دولار.





الأهلي يطالب النجم بمليون ونصف المليون دولار





وأضاف التقرير الاذاعي التونسي: "هذا إلى جانب القضية التي تولى رفعها النادي الأهلي للمطالبة بالغرامة لصالحه، بعد إخلال الإيفواري سليمان كوليبالي بالتزاماته مع الفريق الأحمر عام 2017".





وتابع التقرير: "يطالب الأهلي بالأقساط المتبقية من قيمة الغرامة البالغة أكثر من مليون ونصف المليون دولار".





وأختتم التقرير: "النجم الساحلي سيكون مطالبا بدفع قيمة الديون بحد أقصى 45 يوماً من تاريخ وصول الإخطار لرفع العقوبة أو إكسابها النفاذ القانوني".



