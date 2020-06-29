الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في مران الفريق الجماعي.

يذكر أن الجهاز الفني قرر أن تكون تدريبات الفريق غدًا على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا وذلك بعد أن تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

ومن ناحية آخرى قرر النادي الأهلي، عدم بيع اللاعب وامكانية اعارته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

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