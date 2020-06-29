"أورنچ مصر" و"لا ليغا" تعلنان تجربة جديدة لمشجعي الدوري الإسباني





أعلنت "اورنچ مصر" عن اعادة تجربة جديدة لعملائها من مشجعي الدوري الإسباني لكرة القدم والتي أطلقتها بالتعاون مع "لا ليغا" من خلال لمسات تطويرية جديدة ومفاجآت متعددة على منصتها "HareefLaLiga" والتي تستهدف إتاحة تجربة أكثر إمتاعاً من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة لعملاء اورنچ بشكل حصري.

وتقدم منصة "HareefLaLiga" لمشجعي الدوري الإسباني جميع أخبار اللاعبين والفرق في الدوري الأكثر متابعة حول العالم، كما تتيح أهم مقاطع الفيديو واللقطات والأهداف لجميع مباريات "لا ليغا"، وصور عالية الجودة لأفضل المباريات في إسبانيا. كما تمنح المنصة للمشتركين خدمات ثابتة للحصول على إشعارات يومية بأخبار الدوري الإسباني وتحليل أداء المباريات في صورة رسائل قصيرة إما نصية أو فيديو.









واحتفاء بعودة مباريات الدوري الإسباني بعد توقف مفاجئ بسبب كوفيد – 19، قررت المنصة إطلاق مسابقات جديدة تعتمد على نسق ممتع ومثير يجذب كل عشاق الدوري الإسباني وتتضمن المسابقات أسئلة تتعلق بتوقع نتائج المباريات، وسيجمع المشتركون على المنصة نقاط تراكمية وفقا لتوقعاتهم الصحيحة، وهي نقاط يمكن استبدالها لاحقا بمجموعة كبيرة من الجوائز من بينها القمصان الأصلية لفرق الدوري الإسباني والكرة الرسمية للدوري ، فضلا عن جوائز نقدية.









وفي مفاجأة جديدة، أعلنت المنصة عن اعتزامها إطلاق ألعاب تفاعلية عبر المنصة قريبًا، وهو ما يعني المزيد من التلاقي الممتع بين الجمهور من عشاق الكرة الإسبانية على المنصة لمتابعة الأخبار والاستمتاع باللقطات الشيقة واللعب المشترك والاستمتاع بروح المنافسة والفوز بالجوائز.









وبهذه المناسبة، عبر أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري عن سعادته بالانطلاقة الجديدة للمنصة بعد عودة مباريات الدوري الإسباني خلال يونيو الجاري. وأضاف: "لا ليجا واحدة من أكثر المسابقات التي يتابعها مشجعي الكرة حول العالم، وفي مصر بشكل خاص، وقد استفدنا من فترة التوقف في البطولة لإطلاق المزيد من الأفكار والخدمات الجديدة، ويشرفنا تقديم هذه التجربة الممتعة إلى عملائنا".









وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا علي حرص الشركة في تقديم أحدث الخدمات الرقمية في جميع المجالات ومنها المحتوي الرياضي والترفيهي تلبيةً لاحتياجات عملائها واهتمامهم بمتابعة أخبار الرياضة كرة القدم حول العالم وبالذات أخبار الدوري الاسباني العريق ذو الشعبية الكبيرة في مصر.









ومن جهته، قال خوان فوينتيس، مندوب رابطة الدوري الإسباني في مصر: "شركة اورنچ مصر هي واحدة من أبرز شركات الاتصالات في العالم، ولديها ملايين المشتركين في مصر. ومن دواعي سروري أن نقدم مثل هذه المنصة لعملاء اورنچ في مصر، حيث تتيح لنا الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة".