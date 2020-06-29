رابط مباشر.. كيفية الدخول لموقع "رئاسة الجمهورية" الذي دشنه السيسي اليوم

كشف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يونيو 2020، عن بدء تدشين الموقع الرسمي لمؤسسة رئاسة الجمهورية، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية.





الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية





ووجه رئيس الجمهورية رشالة شكر للقائمين على تدشين وإنشاء الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي سيكون فرصة جيدة لكل مصري ولمن يريد معرفة تفاصيل المشروعات التي تقوم بها مصر وتنفذها خلال هذه المرحلة.





أهمية الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية





وقال السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال كلمته بافتتاح عدد من مشروعات مصر القومية، إن موقع رئاسة الجمهورية الرسمي سيكون فرصة للاطلاع على ما يحدث في مصر.





الموقع الرئاسي لمصر





وأوضح السيسي أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اسمه "الموقع الرئاسي"، وسيكون عليه "مصر" على حد وصفه، كما أنه سيحوي كافة المشروعات التي تم تنفيذها والتي لاتزال مصر تنفذها حاليًا.





تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية





وأعلن الرئيس السيسي تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليوم خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





رابط الدخول على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية





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