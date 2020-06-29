نجم برشلونة يكشف لزملاؤه موعد رحيله عن الفريق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
كشف البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، لزملاءه في النادي الكتالوني، بقرار رحيله إلى يوفنتوس، بداية من الموسم الجديد، بعد أن أجرى ،فحوصات طبية في مدينة تورينو، أمس الأحد، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للبيانكونيري، ومن المتوقع أن تُعلن الصفقة رسميًا اليوم الإثنين.


وتابعت الصحيفة أن آرثر لم يشارك في تدريبات الأمس، بسبب تواجده في تورينو، إلا أنه عاد اليوم ليضع نفسه تحت تصرف كيكي سيتين مدرب برشلونة، قبل يوم واحد من المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن آرثر تواجد في تدريبات برشلونة صباح اليوم، وشارك في التحضيرات قبل المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار الليجا.

وأضافت أن آرثر ميلو ألقى كلمة قصيرة قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الكتالوني.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

عمارة سكنية بالمطرية تلفت نظر السيسي: "إيه ده؟"

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يعلن تدشين موقع رئاسة الجمهورية

منذ 36 دقيقة

كلوب يوجه رسالة عتاب مثيرة إلى جماهير ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

رسائل نارية.. 14 تصريحًا من السيسي في ذكرى 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

12:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن