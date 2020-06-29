الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاحياء لطلاب الشعبة العلمية (أسئلة مهمة)





قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط موقع thanaweya، محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، ويشمل المحتوى العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من الوزارة، لدعم العملية التعليمية وتسهيل لمعلومه على الطلاب لاستيعابها.





ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة الاحياء للشعبة العلمية علوم يوم الخميس المقبل الموافق 2 من يوليو لعام 2020، ومن جهتهم يبحثون عن المراجعات النهائية التي أعدتها الوزارة تسهيلا عليهم المادة قبل الامتحان لحصد اعلى الدرجات.





ومن المقرر أن يؤدوا طلاب وطالبات الثانوية العامة 2020 وخاصةً الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الاحياء يوم الخميس القادم الموافق 3 يوليو 2020، وسط إجراءات احترازية كافية وضعتها الوزارة للحفاظ علي سلامة الطلاب والقائمين بالمشاركة فى أعمال الثانوية العامة.





وللحصول على المراجعة النهائية في مادة الاحياء إليكم مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة التي يمكن أن تأتي في امتحان مادة الاحياء وهي كالتالي:





- يمكنك عزيزي الطالب الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي (( اضغط هنا )).





- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.





- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.





- وللحصول على محتوى المراجعة يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.





- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".





- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.



