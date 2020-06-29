الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاحياء لطلاب الشعبة العلمية (أسئلة مهمة)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:03 م
مادة الاحياء
مادة الاحياء
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاحياء لطلاب الشعبة العلمية (أسئلة مهمة) 

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط موقع thanaweya، محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن وطوال فترة الامتحانات، ويشمل المحتوى العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من الوزارة، لدعم العملية التعليمية وتسهيل لمعلومه على الطلاب لاستيعابها.

ويستعد الطلاب لأداء امتحان مادة الاحياء للشعبة العلمية علوم يوم الخميس المقبل الموافق 2 من يوليو لعام 2020، ومن جهتهم يبحثون عن المراجعات النهائية التي أعدتها الوزارة تسهيلا عليهم المادة قبل الامتحان لحصد اعلى الدرجات.

ومن المقرر أن يؤدوا طلاب وطالبات الثانوية العامة 2020 وخاصةً الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الاحياء يوم الخميس القادم الموافق 3 يوليو 2020، وسط إجراءات احترازية كافية وضعتها الوزارة للحفاظ علي سلامة الطلاب والقائمين بالمشاركة فى أعمال الثانوية العامة.

وللحصول على المراجعة النهائية في مادة الاحياء إليكم مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة التي يمكن أن تأتي في امتحان مادة الاحياء وهي كالتالي:

- يمكنك عزيزي الطالب الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي (( اضغط هنا )).

- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.

- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.

- وللحصول على محتوى المراجعة يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.

- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".

- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الاحياء لطلاب الشعبة العلمية (أسئلة مهمة) 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مادة الاحياء 2020 مادة الاحياء طلاب الشعبة العلمية علوم المراجعات النهائية الشعبة العلمية علوم الثانويه العامه 2020 thanaweya

أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن تدشين موقع رئاسة الجمهورية

منذ نصف ساعة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمارة سكنية بالمطرية تلفت نظر السيسي: "إيه ده؟"

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 2 - قانون نيوتن الأول)

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - الاختبار الأول)

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. أسئلة على قانون نيوتن الأول (محاضرة 3)

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية.. مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. حل أسئلة ومراجعة قانون نيوتن الأول والثاني

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. المحاضرة 5 حل أسئلة على قانون نيوتن الأول

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية (محاضرة 2.. مقدمة في علم الديناميكا)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

12:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن