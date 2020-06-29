سيتين يتحدث عن صعوبة موقعة أتلتيكو مدريد والخلاف مع لاعبي برشلونة

شدد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مواجهة 4فريقه غدا أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





سيتين قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفد :"أتلتيكو فريق تنافسي وسوف تكون مُباراة صعبة،من الطبيعي أنهم سوف يصعبوا مهمتنا غدًا، اعتقد جميع المُباريات المتبقية مهمة".





وزاد :"أتلتكو سيموني فريق قوي جدا جدا وصلب ، يستطيعو اللعب بين الخطوط بشكل مدهش وقويين جدا بالكرات الثابتة بالإضافة لسرعتهم بالمرتدات".





وأضاف :"سأقوم بكل شئ أستطيع به حتى أخر لحظة لفعل الأمور بطريقة صحيحة لكي نستمر بالمنافسة .. بعض الأوقات الأمر لا يعتمد علي تعرف ماذا يحدث بكرة القدم".





وتابع :" يجب علينا التحسن الفوري لكي لا يحدث ما حدث بالمباراة السابقة مجددا .. ما نستطيع فعله هو الخروج للفوز بباقي المبارايات".





وعن الخلاف مع اللاعبين قال :"هذا هو السيرك الذي نحن به ، عالم كرة القدم هكذا عندما يحدث خيبة أمل من نتيجة الجميع يخرج سيوفه .. علاقتنا باللاعبين جيدة من الطبيعي وجود اختلاف بوجهات النظر".





وحول حديث سواريز بعد التعادل أمام سيلتافيجو قال :"من الطبيعي أن يكون هناك إختلاف بوجهات النظر".



