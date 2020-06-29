السيسي: لولا تحمل الشعب للإصلاح لما حققنا إنجازات يشهد لها العالم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لولا تحمل الشعب المصري للإصلاحات الاقتصادية لما حققنا إنجازات شهد له العالم بأثره.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها الشعب العظيم.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا مستمرين في العمل إدراكًا للازمات التي طال أمدها في الدولة. 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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