السيسي: لولا تحمل الشعب للإصلاح لما حققنا إنجازات يشهد لها العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لولا تحمل الشعب المصري للإصلاحات الاقتصادية لما حققنا إنجازات شهد له العالم بأثره.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها الشعب العظيم.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا مستمرين في العمل إدراكًا للازمات التي طال أمدها في الدولة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة.



