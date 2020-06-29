السيسي عن المستقبل: "ربنا المستعان.. بس مش بتاعت الاختيار"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفضل في ما حققته الدولة المصرية يرجع لله، وللمصريين، حيث أن قوة المصريين وثباتهم بمثابة صخرة تتحطم عليها أي تحديات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، "الموضوع معملهوش حد لوحده، كلنا عملناه سوا، ومش هينجح غير لما نفضل كلنا مع بعض، محدش يقدر يعمل حاجة لوحده.. ربنا المستعان".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضاحكا، "بس مش ربنا المستعان بتاعت الاختيار.. للأسف".

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