ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد طه
شنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم بمدينة الغردقة، وذلك طبقًا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم ٦٩٣ بتشكل لجنه من الرقابة التجارية والطب البيطري والصحة للمرور علي منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية والهيبرات ومحلات الأسماك والمطاعم.

وترأس اللجنة المهندس احمد الدقاق رئيس الرقابه التجارية بالتموين وعضويه كلًا من الدكتور وحيد محمد شمروخ رئس قسم المجازر والتفتيش بالطب البيطري والمهندس عصام الدين مصطفي مفتش رقابه تجارية وذلك للمرور علي منافذ بيع اللحوم بمنطقه السوق بالدهار.

وأسفرت جهود الحملة من ضبط منفذ لبيع اللحوم البلدية، يقوم ببيع الكبدة المستوردة علي أنها كبده بلدي طازجة وكميه كبيره من الدهون الفاسدة والتي يقوم ببيعها للجمهور مما يعد بذلك مخالفًا للقانون ١٠ لسنه ٦٦ والقانون ٢٨١ لسنه ٩٤ الخاص بالغش والتدليس التجاري، وذلك بناءً علي التقرير الفني بمعرفه الطب البيطري، وتم تحريز المضبوطات وحفظها في احدي الثلاجات لحين صدور قرار النيابه العامه بشأنها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)
ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)
ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)
ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)
ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)
ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لحوم بلدي بيع لحوم الصحة العالمية الدقهلية

أخبار تهمك

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن تدشين موقع رئاسة الجمهورية

منذ نصف ساعة

عمارة سكنية بالمطرية تلفت نظر السيسي: "إيه ده؟"

منذ ساعة و نصف

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 23 ساعة

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة على أسواق الغردقة لمنع احتكار السلع (صور)

"الطب البيطري" بالبحر الأحمر يواصل تعقيم منشآت المحافظة (فيديو وصور)

محافظ البحر الأحمر: استمرار تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا

محافظ القاهرة يوجه الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على المخابز

إحالة محاضر ضبط ٣ أطنان لحوم مجمدة فاسدة بالمنصورة للنيابة

إعدام كمية من الأسماك الفاسدة في حملة بسفاجا (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

12:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن