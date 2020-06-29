ضبط منفذ يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدي في الغردقة (صور)

شنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم بمدينة الغردقة، وذلك طبقًا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم ٦٩٣ بتشكل لجنه من الرقابة التجارية والطب البيطري والصحة للمرور علي منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية والهيبرات ومحلات الأسماك والمطاعم.





وترأس اللجنة المهندس احمد الدقاق رئيس الرقابه التجارية بالتموين وعضويه كلًا من الدكتور وحيد محمد شمروخ رئس قسم المجازر والتفتيش بالطب البيطري والمهندس عصام الدين مصطفي مفتش رقابه تجارية وذلك للمرور علي منافذ بيع اللحوم بمنطقه السوق بالدهار.





وأسفرت جهود الحملة من ضبط منفذ لبيع اللحوم البلدية، يقوم ببيع الكبدة المستوردة علي أنها كبده بلدي طازجة وكميه كبيره من الدهون الفاسدة والتي يقوم ببيعها للجمهور مما يعد بذلك مخالفًا للقانون ١٠ لسنه ٦٦ والقانون ٢٨١ لسنه ٩٤ الخاص بالغش والتدليس التجاري، وذلك بناءً علي التقرير الفني بمعرفه الطب البيطري، وتم تحريز المضبوطات وحفظها في احدي الثلاجات لحين صدور قرار النيابه العامه بشأنها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



