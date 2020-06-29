السيسي: ثورة 30 يونيو أثبتت أن إرادة الشعوب لا يقف أمامها عائق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو سطر فيها المصريين بإرادتهم ملحمة خالدة، حيث برهنت الثورة على أن إرادة الشعوب عندما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن ملايين المواطنين خرجوا ليعلنوا رفضهم لأي محاولة لاختطاف الوطن، مؤكدا أننا ننظر إلى واقعنا الراهن بأنه حلقة جديدة من تاريخنا المتصل، ونحاول جاهدين للبناء والتنمية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة انحازت إلى إرادة الشعب الحرة بصفتها ملاذ الشعب الآمن. 

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