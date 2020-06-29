إيهاب فهمي يكشف سبب موافقته علي "قبل الأربعين"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
انضم الفنان إيهاب فهمي، لأسرة فيلم "قبل الأربعين"، وهو أخر المنضمين لهذا العمل، والذي يجري له حالياً الإستعداد المكثف للبدء في مرحلة التصوير في منتصف الشهر المقبل.


أكد إيهاب، بأنه عندما عرض عليه اسكربيت هذا العمل والتعرف علي النجوم المشاركين فجذبته الحنكه الفنيه والقراءه بإستفاضة في السيناريو للتعرف علي هذا السر مما جعله يتخذ القرار بالموافقة دون تفكير وتردد.


أشار إيهاب، بأنه يراهن علي تقديم قماشه مختلفة للجمهور لم يقدمها من قبل وذلك لجاذبية وقوه حدوته هذه الملحمه الفنيه.


وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.


يذكر فيلم "قبل الأربعين"، بطولة الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، إيهاب فهمي ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامى مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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