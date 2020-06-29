الثانوية العامة 2020 | ننشر لكم المراجعة النهائية لمادة الاحياء لطلاب الصف الثالث الثانوي (الشعبة العلمية علوم) thanaweya





نقدم لكم لكم طلابنا الأعزاء رابط بوابة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تسهيلًا على طلاب وطالبات الشعبة العلمية، لمعرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها مع حل مجموعة من الأسئلة عن مادة الأحياء .





ومن المقرر أن يؤدوا طلاب وطالبات الثانوية العامة وخاصةً الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء يوم الخميس القادم الموافق 3 يوليو 2020، وسط إجراءات احترازية كافية وضعتها الوزارة للحفاظ علي سلامة الطلاب والقائمين بالمشاركة فى أعمال الثانوية العامة.





ويبحث الكثير من الطلاب على مواقع البحث "جوجل" للحصول علي مراجعات نهائية أو امتحانات سابقة تساعدهم فى التدريب واستيعاب أكبر قدر من مادة الأحياء، حتى يشعروا بالراحة والثقة قبل دخولهم اللجان، لذلك ننشر لكم رابط المراجعات النهائية مادة الأحياء من منصة ثانوية دوت نت.





خطوات الحصول على المراجعة النهائية فى مادة الأحياء





نقدم لكم لكم طلابنا الأعزاء بعض الخطوات للحصول على المراجعة المطلوبة في مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 2020، وهي كالتالي:-





- الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.





- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.





- للحصول على محتوى المراجعة يجب يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.





- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".





- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.





كم تبلغ نسبة نجاح العينة العشوائية للغة العربية؟

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية، وأن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالب/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.





جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الأحد الماضِ الموافق 21 يونيو 2020، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأخيرًا أمس أدى طلاب الشعبة العلمية الرياضية امتحان مادة الديناميكا، حتى يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس القادم الشعبة العلمية علوم مادة الأحياء والأدبية الفلسفة والمنطق بينما طلاب علمى رياضيات يؤدوا امتحان مادة الأستاتيكا.





المحاضرة الـ 5 المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( اضغط هنــــــــــــــا )



