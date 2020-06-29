بني ياس يتعاقد مع نجم أرجنتيني
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:55 م
وكالات
أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مساء أمس الأحد عن إتمام التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ألفاريز سواريز لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كلاعب محترف.
وذكر نادي بني ياس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن سواريز /27 عاما/ يلعب في مركز خط الوسط، وقد شارك في الدوري الأرجنتيني العام الماضي مع أرسنال ساراندي حيث سجل العديد من الأهداف وساهم في صناعة العديد من الفرص.
وأوضح النادي أن اللاعب سينضم إلى الفريق اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
وأشار بني ياس إلى أن سواريز كان قد اختير ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الأرجنتيني وقدم مستويات مميزة مع أرسنال ساراندي وسجل أهداف بارزة أمام عدة فرق مثل بطل المسابقة، بوكا جونيورز.