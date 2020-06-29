بني ياس يتعاقد مع نجم أرجنتيني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مساء أمس الأحد عن إتمام التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ألفاريز سواريز لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كلاعب محترف.


وذكر نادي بني ياس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن سواريز /27 عاما/ يلعب في مركز خط الوسط، وقد شارك في الدوري الأرجنتيني العام الماضي مع أرسنال ساراندي حيث سجل العديد من الأهداف وساهم في صناعة العديد من الفرص.


وأوضح النادي أن اللاعب سينضم إلى الفريق اعتبارا من أول أغسطس المقبل.


وأشار بني ياس إلى أن سواريز كان قد اختير ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الأرجنتيني وقدم مستويات مميزة مع أرسنال ساراندي وسجل أهداف بارزة أمام عدة فرق مثل بطل المسابقة، بوكا جونيورز.

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