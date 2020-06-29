عاجل.. السيسي يعلن تدشين موقع رئاسة الجمهورية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الموقع الرسمي للرئاسة، متوجها بالشكر لكل من قام بتنفيذه.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، أن موقع الرئاسة فرصة لكل مصري للإطلاع على كل ما نفذته مصر خلال السنوات الست الماضية، مضيفا أن الموقع لديه بيانات موثقة رسمية للحديث عن أي مجال.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الموقع عليه بيانات رسمية نحن المسئولون عنها"، ويمكن الاستفادة منها عند الإعداد لأي برنامج أو مقال.

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