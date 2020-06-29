عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أعلن نادي الاتحاد السكندري، نتائج المسحة الثانية من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي تم الخضوع لها أول أمس السبت.

وكشفت النتائج، ظهور حالة إيجابية جديدة بالفريق السكندري، ليكون إجمالي الإصابات بالفريق حالتين، بعد أن أظهرت المسحة الأولى، إصابة أسامة العزب قائد الفريق.

وتواصل عمرو الأشلم طبيب الفريق، مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات لعزل اللاعب سواء بالحجر المنزلي أو في المستشفى.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر استئناف الدوري المصري مع اجراء جميع الفرق مسحات الكشف عن حالات فيروس كورونا بين اللاعبين والاجهزة الفنية. 

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