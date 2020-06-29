توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
شهد المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا التابع لخدمات نقل الدم القومية، توافد أعداد من المتعافين من كورنا للتبرع ببلازما للمرضى، بعد مناشدة وزيرة الصحة. 

كما ناشد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية المتعافين بسرعة التوجه الى البنك للتبرع بالبلازما الى الحالات الحرجة، مشيدا بالمتعافيين الذين قاموا بالذهاب إلى البنك للتبرع لخدمة المرضى. 

وأشارت الدكتوره أمل سافوح مدير بنك الدم الرئيسي أن البنك على استعداد كامل لاستقبال المتعافين على مدار اليوم وان هذا يعد عمل وطني يجب على كل متعافي المشاركه لإنقاذ المصابين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال  إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)
توافد المتعافين من كورونا على مركز نقل الدم بطنطا للتبرع بالبلازما (صور)

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