تعافى وخروج 1700 حالة من مصابي فيروس كورونا بالغربية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
أعلن أكتوبر عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافي وخروج 52 حالة مصابى فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفيات العزل.

وأشار إلى أن إجمالى الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ  1700 حالة تعافى وذلك من بداية 225 إلى الآن بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، واهتمام ورعاية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفيات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

وكان قد انتهى فريق من النيابة العامة، من معاينة مستشفى بدراوي الخاص، الذى شهد حريق هائل اليوم بقسم العناية المجهزة لرعاية مصابى فيروس كورونا المستجد، والتى قررت التحفظ على جثامين المتوفين والعرض على الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

وفي نفس السياق، قررت النيابة العامة تكليف الأدلة الجنائية بالمعاينة ورفع آثار الحريق، وضبط وإحضار مدير المستشفى لسؤاله، واستدعاء مسؤولي الأمن الصناعي، وإحضار ملف ترخيص المستشفى بالحي التابع، كما خاطبت مديرية الصحة لاستدعاء المسئول عن ملف المستشفيات الخاصة بالمديرية، مع استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

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