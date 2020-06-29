فايلر يستقر على عودة محمد شريف

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





وكان فايلر قد استقر على عودة لاعب الأهلى المعار لصفوف نادى إنبي محمد شريف بعدما تألق اللاعب فى صفوف الفريق البترولى خلال الموسم الحالي وسجل 9 أهداف ويعد هو ثانى هداف البطولة خلف عبدالله السعيد .





ويرغب فايلر فى تدعيم الجانب الهجومى تحسبًا لرحيل رمضان صبحي والتى ستنتهى إعارته بنهاية الموسم الجاري وسيعود لفريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي .



