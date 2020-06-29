فايلر يستقر على عودة محمد شريف
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:40 م
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
وكان فايلر قد استقر على عودة لاعب الأهلى المعار لصفوف نادى إنبي محمد شريف بعدما تألق اللاعب فى صفوف الفريق البترولى خلال الموسم الحالي وسجل 9 أهداف ويعد هو ثانى هداف البطولة خلف عبدالله السعيد .
ويرغب فايلر فى تدعيم الجانب الهجومى تحسبًا لرحيل رمضان صبحي والتى ستنتهى إعارته بنهاية الموسم الجاري وسيعود لفريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي .
وقدم شريف مستوي مميز مع إنبي جعل رينيه فايلر يقرر عودته ويرفض استمرار اعارته خارج الفريق للاستفادة من خدماته الموسم القادم.
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