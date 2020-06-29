رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى ثورة يونيو

هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو عام 2013.





وأكدت الهيئة خلال بيان اليوم الاثنين، أن تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة وكان من أهداف هذه الثورة تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة.





وتابع البيان: ما حققته هذه الثورة كان بداية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014 وحتى الآن، وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.





واختتمت: نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



