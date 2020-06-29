محافظ الغربية يفتتح مشروع صرف متكامل في قريتين بسمنود (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:40 م
الافتتاح
الافتتاح
افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، مشروع صرف صحي متكامل بقريتي منشأة نظيف وعزبة حميدة بسمنود بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، ورئيس مركز ومدينة سمنود.

وأعلن محافظ الغربية، في بيان له، أن مشروع الصرف الصحي بقريتي منشأة نظيف وعزبة حميدة بسمنود يخدم 3600 نسمة وتم إقامته على مساحة 580 م2 بطول خط طرد وشبكة انحدار 8 كم وعدد التصرف بالمحطة 25 لتر ثانية، وعدد الوصلات المنزلية 272 غرفة.

وأكد "رحمي"، حرص الدولة على توصيل خدمات الصرف الصحى ورفع مستوى البنية التحتية لجميع قري المحافظة وتحسين أحوال المواطنين البيئية والمعيشية.

تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ الغربية يفتتح مشروع صرف متكامل في قريتين بسمنود (صور)
محافظ الغربية يفتتح مشروع صرف متكامل في قريتين بسمنود (صور)
محافظ الغربية يفتتح مشروع صرف متكامل في قريتين بسمنود (صور)
محافظ الغربية يفتتح مشروع صرف متكامل في قريتين بسمنود (صور)

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محافظ الغربية طارق رحمي افتتاح

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