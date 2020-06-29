رسائل نارية.. 14 تصريحًا من السيسي في ذكرى 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:40 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أية حمروشي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون، بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، بحضور مجموعة من قيادات ومسئولي الدولة.

ووجه "السيسي"، عددًا من الرسائل المهمة فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجهها الدولة، إلى جانب الاحتفال في هذه الأونة بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وجاءت تصريحات الرئيس على النحو التالي:

- الزحام المرورى ينتشر فى العديد من المحافظات بالقاهرة والإسكندرية
- ليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده؟ 
- قولت من 6 سنين نبنى الدولة معًا وإيدينا في إيد بعض
- الحنية الحقيقة لما توفر للناس كل اللي بيحتاجوه.. الحنية شغل وتطوير
- لو وقفنا البناء من 2002 وبدأنا التطوير ماكناش وصلنا لتلك الحالة
- تعويض مواطني الجيزة من أجل تنفيذ المحاور والطرق يحتاج لأموال طائلة
- الكيلو متر يتكلف مليار جنيه والطريق اللى طوله 6 كيلو يتكلف 6 مليارات جنيه
- تكلفة إعادة تأهيل شوارع مدينة نصر من 500 لـ 600 مليون جنيه
- كل حاجة مش مظبوطة هترجع مظبوطة تقديرًا واحترامًا ومحبة فيكم يا مصريين
- نسعى لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق
- خدنا أراضي من القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع
- حجم الأراضي اللي اتاخدت على طول الطريق قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه
-عاوزين تريلونات كتير أوي عشان نقدر نحل كل المسائل في كل حاجة 
-هنعمل منظومة مراقبة سرعة السيارات عشان نحكم حركة الناس

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