رئيس محكمة النقض: ثورة يونيو أزاحت عن المصريين كابوس الخوف والظلام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ببرقية تهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وإلى نص الرسالة:

أتشرف بأن ابعث لسيادتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمانسبة ذكري ثورة الثلاثين من يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ التي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمنة شجاع جادت به مصر؛ لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي داعيا المولي عز وجل ان يوفق فخامتكمةفي تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة.

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم بذلوا جهدا لتطوير مستوى مختلف قطاعات الدولة حتى تليق بالمواطن، مؤكدا أنه يحرص على تعويض كل مواطن وقع عليه ضرر من تعديلات الطرق والكباري.

وشدد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، معقبا: "لن نسمح بالعودة للفوضى"، متابعا مخاطبا المواطنين: "أنتم قولتولي من الأول هنساعدك.. يبقا تعملوا معايا الصح"، موجها رئيس الوزراء بالتعامل مع أي مخالفات.

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان ينبغي وقف البناء بارتفاعات كبيرة لوقف حالة الترهل التي لحقت عدة مناطق بالجمهورية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، "إحنا زي الفل، وماشين صح.. ولكن مش هسيبكم، كل حاجة غلط هنصلحها، حتى تعود مصر دولة كما ينبغي أن تكون".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي افتتحها الرئيس تشمل تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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