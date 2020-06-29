كندة علوش تهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأت الفنانة السورية كندة علوش، السيناريست تامر حبيب، بعيد ميلاده من خلال نشر صورة جديدة لها رفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كندة، على الصورة قائلة:"في مقولة أنا ألفتها بتقول لما تلاقي صاحب جدع بيحبك وبيخاف عليك وبيضحكك من قلبك امسك فيه بإيديك وسنانك".

وأضافت:"وده الي انا عملتو بقالي سنييين يارب كل سنة وانت مبسوط وناجح ويارب دايمًا مع بعض عالحلوة والمرة".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور علوش، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"فكرتونى بحفله انغام لما كنتوا بتغنوا معاها احلى صحبه منورين" وأضاف آخر"كل عام وهو بخير".

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