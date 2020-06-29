تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:31 م
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني الممتاز، بعدما حقق ريال مدريد الفوز على نظيره إسبانيول في المباراة الصعبة، التي تغلب فيها "الملكي" بهدف نظيف على صديق برشلونة الصغير، أحرزه كاسيميرو من تمريرة رائعة بـ"الكعب" لبنزيما ليجد أمامه أمام المرمى ويضعها بسهولة.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتصدر ريال مدريد ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقررة الليلة، برصيد 72 نقطة في حين يأتي البرسا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بعد مرور 32 جولة، وفشله في الحفاظ على صدارته، بعد تعادله المخيب أمام سيلتافيجو بنتيجة هدفين لكل فريق.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالجولة الـ33

وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الهامة والحاسمة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، اليوم اثلاثاء ضمن مبارايات الجولة الـ33 من عمر "الليجا" التي تعثر فيها العملاق الكتالوني مع آخر جولاته، بينما استغل منافسه التقليدي "الميرنجي" الفرصة وانقض على صدارة الترتيب.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على كامب نو

ويستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الهامة اليوم الثلاثاء في تمام الـ10 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في المباراة الهامة والحاسمة في مصير اللقب الغالي.
 
أهمية مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويترقب جمهور برشلونة مباراة الليلة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في حالة من الخوف والحيرة، في ظل نتائج الفريق السيئة مع مدربه كيكي سيتين، الذي حدثت معه بعض المشادات من قبل اللاعبين الذين ألقوا عليه اللوم وحملوه نتيجة النتائج السيئة.

ميسي و برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويعول كيكي سيتين مدرب "الكتلان" في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم على مهارة لاعبه ميسي ونجومية وكفاءة حارسه الألماني تير شتيجن أحد أفضل عناصر الفريق، ونجم حراسة المرمى العالمية، الذي يقدم أداءً كبيرًا منذ انطلاقه لـ"كامب نو".

ماذا يريد الجميع من مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وتتمتع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بأهمية كبيرة حيث لا يملك سيتين المدير الفني للبرسا سبيلًا غير تحقيق الفوز لمواصلة آماله في التتويج باللقب على أمل تعثر الريال في إحدى مباراياته القادمة، بينما يدخل سيميوني اللقاء وهو منتشي بدخوله تاريخ أتلتيكو كأكثر مدرب فاز معهم بعدد مبارايات في "الليجا"، ويحتاج الفوز لتأكيد مكانته في المراكز الـ4 الأولى بالترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة الحقوق الحصرية للبث عن إذاعة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، في العاشرة بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت مكة المكرمة. 

تشكيل سيتين المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم

تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، وفي الوسط إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، وفي الأمام ثلاثي هجومي مكون من فاتي وسواريز والأرجنتيني ميسي.

تشكيل سيميوني المتوقع لمواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الليلة

يان أوبلاك في حراسة المرمى، أمامه لودي وخوسيه ماريا، فليبي وكيران، وفي الوسط لمار، وتوماس بارتي، يورينتي وأنخيل كوريا، وثنائي هجومي ألفارو موراتا وجواو فليكس.

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