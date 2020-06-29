محمد عنتر يقرر الرحيل عن الزمالك

ابتعد محمد عنتر لاعب وسط نادى الزمالك عن المشاركة مع الفريق خلال المواسم الماضية ولم يلعب سوي دقائق قليلة مع القلعة البيضاء مما جعل اللاعب يفكر فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية للحصول على فرصة للمشاركة .





وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب وصل له عدة عروض من سموحة والمقاولون العرب والاتحاد السكندري لضمه نهاية الموسم إلا أن اللاعب مازال ينتظر حسم موقفه .





وينتظر اللاعب قرار نادى الزمالك بشأن رحيله أو البقاء فى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.





وكان اللاعب قد خرج من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك خلال الفترة القادمة .



